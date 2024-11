La Roma continua a non ingranare e alla domanda su un possibile faccia a faccia con la dirigenza e i Friedkin, Ivan Juric, ha così risposto a Sky: "Penso solo ad allenare e a preparare le partite, ho lasciato correre tutto il resto. Devo fare il massimo nel mio lavoro perché in altre cose non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni".