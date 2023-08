Manovre giallorosse

I dirigenti giallorossi stanno lavorando senza sosta per portare il belga in Italia, interviene personalmente anche il proprietario

© Getty Images Lukaku-Roma è un binomio che col passare delle ore prende sempre più piede. Nella giornata odierna ci potrebbe essere l'incontro decisivo con il centravanti per chiudere la questione stipendio con gli agenti di Big Rom. Il giocatore è convinto, vuole la Roma e sente quasi quotidianamente Mourinho al telefono. Per lui è pronto un aereo privato, quello del presidente Dan Friedkin, che lo riporterebbe in Italia per la terza volta. Proprio il contributo del patron giallorosso sarà fondamentale nella definizione dell'affare con il Chelsea: ha rapporti eccellenti con Todd Boehly e i due hanno discusso personalmente dei termini dell'operazione. Le cifre sono quelle già diffuse: 5 milioni di prestito secco oneroso, 7.5 milioni di euro per un anno al giocatore.

Se tutto andrà come spera il mondo romanista, Lukaku potrebbe sbarcare nella Capitale anche questa sera. L'obiettivo, a dire il vero molto complicato, è quello di averlo in campo per il match di venerdì contro il Milan: il belga non si allena da più di un mese, difficile abbia minuti nelle gambe. Roma è pronta comunque a esplodere per accogliere un acquisto che una settimana fa sembrava solo una boutade, che può rivoluzionare l'intero gioco di Mourinho e formare una coppia letale con Dybala.

All'aeroporto, non si sa ancora se Fiumicino o Ciampino, sono attesi migliaia di tifosi: i siti del traffico aereo sono stati presi d'assalto per cercare di scovare e seguire in tempo reale il viaggio del giocatore verso Roma. Un viaggio che non c'è ancora, ma che se tutto va come previsto ci sarà: che sia oggi, domani o dopodomani Romelu Lukaku è ormai destinato a vestire la maglia giallorossa.

