L'arrivo di Claudio Ranieri alla Roma ha radicalmente cambiato il futuro di Paulo Dybala. Sir Claudio, scrive Il Messaggero, ha praticamente messo all'angolo i Friedkin: non vuole paletti sull'utilizzo della Joya. Se scatterà il rinnovo automatico (affinché accada il fantasista deve giocare il 50% delle partite in calendario), la proprietà non potrà far altro che prenderne atto. E di conseguenza pagargli, fino al 2026, altri 7 milioni di euro d'ingaggio.