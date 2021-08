Resta o se ne va? Tra Juve e City, per CR7 il giorno della verità: summit Agnelli-Mendes

IL VERTICE

Incontro tra il procuratore del portoghese e il presidente bianconero: giornata decisiva

Il tempo stringe, il gong di fine mercato si avvicina, una eventuale operazione di questa portata non può protrarsi oltre il weekend. Troppi gli interessi in gioco, il futuro di Cristiano Ronaldo va definito quanto prima, per il bene innanzitutto della Juve. E oggi potrebbe (dovrebbe) essere il giorno della verità. Il portoghese non si è ufficialmente ancora espresso, ma ormai è acclarato che guarda oltre Torino: l'arrivo a casa sua, ieri, di Jorge Mendes ne è la plastica riprova. CR7 e il suo potente procuratore hanno fatto il punto della situazione e ora è arrivato il momento del summit decisivo tra l'agente e il presidente Agnelli. Sul tavolo dell'incontro alla Continassa la proposta del Manchester City (il Psg si è defilato) che è pronto a proporre un biennale a 14/15 milioni a stagione, vale a dire spalmando su due annualità quanto il portoghese percepirà in bianconero nel suo ultimo anno di contratto. La Juve fa muro e chiede 30 milioni per il cartellino del suo attaccante. Ma intanto valuta le alternative: piace Gabriel Jesus (da inserire proprio nella eventuale trattativa con il City) ma non va escluso che possa rientrare in gioco Icardi, dato in uscita dal Psg.

CR7 è a bilancio per 28,8 milioni di euro e questa è la cifra su cui il club di Agnelli potrebbe ragionare in caso di una effettiva trattativa. Ma il City, nonostante sia definitivamente sfumato l'affare Kane (per l'attaccante del Tottenham erano stati stanziati 145 milioni) non intende sborsare danaro per il cartellino di Ronaldo. E allora? Allora è una situazione quanto mai complicata. Anche perché l'interesse della Juve per Gabriel Jesus (il brasiliano ha uno stipendio di circa 6 milioni) come pedina da inserire nella trattativa si scontra però con il no di Guardiola. Il tanto atteso contatto tra Mendes e la Juve è comunque destinato a fare finalmente chiarezza: il tempo, lo ripetiamo, stringe, e la questione Ronaldo va risolta. Per il bene della Juve innanzitutto.