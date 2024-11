Il matrimonio tra il Milan e Tijjani Reijnders è destinato a proseguire ancora al lungo. Le due parti in causa infatti, sono al lavoro per prolungare il contratto dell'ex Az Alkmaar fino al 2030. Lo ha confermato lo stesso centrocampista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Stiamo discutendo del rinnovo - ha ammesso il 26enne -. È uno dei club più belli del mondo, mi vedo in rossonero ancora per tanti anni".