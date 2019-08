"È in forma, sono contento di averlo in squadra e lui è contento. Conto su tutti i miei giocatori". Parole, le sue, che sembrerebbero di chiusura in chiave Napoli, anche se il mercato è imprevedibile. Nella conferenza stampa prima dell'esordio del suo Real Madrid nella Liga (domani la prima in trasferta con il Celta Vigo), Zinedine Zidane assicura di voler tenersi stretto James Rodiguez, l'attaccante colombiano da tempo sul mercato e in particolare obiettivo del Napoli di Ancelotti. Zidane ha parlato anche di Pogba per il centrocampo madridista: "È un giocatore del Manchester United e lo rispettiamo. Io sono felice dei miei calciatori" le parole del tecnico francese. Stesso discorso per Neymar: "Non è un giocatore del Madrid e mi interessano solo i giocatori che sono qui".