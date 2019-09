Il crollo al Parco dei Principi ha aperto ufficialmente la crisi, dopo un avvio zoppicante in campionato. Il Real Madrid procede a rilento e Zinedine Zidane finisce nel mirino della critica. A peggiorare il periodo no dell'allenatore è il rapporto sempre più difficile con il presidente Florentino Perez, indizi che secondo gli analisti mettono a rischio la situazione in panchina: la possibilità dell'esonero entro la fine dell'anno compare per la prima volta sul tabellone dei bookmaker, ed è offerta a 2,40 sul tabellone Sisal Matchpoint. A consolare parzialmente Zidane è la quota per la sua conferma anche all'inizio del 2020, opzione che per ora, riferisce Agipronews, rimane favorita a 1,40.