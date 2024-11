Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri si è soffermato sul tempo trascorso dopo l'addio al Cagliari al termine della scorsa stagione: "Avevo deciso di smettere, ma ho avuto più offerte negli ultimi mesi rispetto a quando avevo vinto la Premier League. Sarei tornato in panchina solo per la Roma o per il Cagliari. Il fato ha voluto che tornassi qui dove avevo iniziato la mia carriera da calciatore e qui la chiuderò come tecnico".