Abbiamo ampia visione su tutto, ma dobbiamo cercare di trovare giocatori per la Roma. Inutile dare polvere ai tifosi, chi viene deve essere all’altezza. Se si sbaglia sbaglio io e Ghisolfi. Sono dispiaciuto che Le Fée se ne vada". Così Ranieri in conferenza stampa in merito alle mosse dei giallorossi nella finestra invernale del mercato".