RAMI CHIAMA POGBA: "VIENI AL MARSIGLIA, SE HAI BISOGNO SONO IL TUO SOLDATO"

Nelle scorse settimane in Francia si è parlato molto della possibilità che Pogba vada al Marsiglia e Adil Rami, ex difensore del Milan e compagno del Polpo in nazionale, ha provato a convincere l'ex Juve durante una diretta Twitch: "Come va, fratello mio? Le voci dicono che andrai all'OM, ​​quindi voglio dirti che se è vero sono molto felice, questa squadra ha bisogno di più carattere. Se succederà, arriverò a Marsiglia, arriverò con 3, 4 o 5 maglie che firmerai per me, inclusa una per la mia community di Twitch. Sarei molto felice di vederti a Marsiglia, tienimi informato e ci sentiamo. Se hai bisogno di qualcosa, sono il tuo soldato, e Marsiglia è un’ottima scelta, ti dico la verità, te lo auguro e lo auguro a loro".