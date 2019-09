Dopo l'amichevole tra Brasile e Colombia in cui Neymar è tornato al gol, Thiago Silva è intervenuto in merito alle trattative di mercato che ha caretterizzato il compagno di squadra al Psg: "Sa di aver commesso degli errori, ma sono sicuro che non avesse cattive intenzioni. Questo ragazzo è fantastico e spero che disputi una stagione straordinaria. Indimenticabile, anche perché saranno i 50 anni di fondazione del PSG. Tutti contano su di lui".