Arriva un nuovo indizio sul futuro di Kolo Muani. Il bomber parigino è stato escluso dalla lista dei convocati per Psg-Lione di stasera: la decisione di Luis Enrique è stata interpretata da molti come una scelta in ottica mercato. Sempre più scontato quindi l'addio dell'ex Eintracht Francoforte a gennaio: per lui erano suonate anche le sirene della Juventus.