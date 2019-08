Non si è ancora sbloccata la trattativa per Dennis Praet al Leicester. Ci sarebbe l'accordo di massima sulla base di 21 milioni più quattro di bonus per l'acquisto del cartellino del centrocampista belga. Manca ancora l'intesa tra il club inglese e il giocatore sull'ingaggio visto che l'entourage del 24enne vorrebbe un quinquennale da quasi tre milioni di euro a stagione, una cifra che il Leicester non vuole dargli almeno per ora.