Dopo l'esonero di Vítor Bruno, il Porto ha scelto José Tavares come allenatore ad interim. Villas Boas, in attesa della nomina del nuovo tecnico, ha affidato al 44enne attuale responsabile del settore giovanile la guida della prima squadra. Ci sarà quindi lui in panchina in occasione del prossimo match di Europa League al cospetto dell'Olympiacos.