Paul Pogba potrebbe ripartire dal Galatasaray. A confermarlo è il media turco Sabah che ha sottolineato come gli agenti del francese si siano già messi in contatto con il club di Istanbul, per lo meno per allenarsi con Mertens e compagni. Tuttavia rimane sullo sfondo anche l'Olympique Marsiglia che più volte si è proposto per il transalpino.