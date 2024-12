Qualche giorno fa in Inghilterra si era parlato della possibilità che il Manchester City puntasse a Pogba per il centrocampo, visto l'infortunio di Rodri. Nelle scorse ore si era sparsa la voce che addirittura l'ex Juve avesse visitato il centro sportivo dei Citizens ma Fabrizio Romano smentisce: non c'è nulla di concreto col club allenato da Guardiola.