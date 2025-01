Il Pescara si prepara ad accogliere Gaetano Letizia, noto terzino con esperienze in Serie A e B. Gli abruzzesi, fa sapere Rete8, hanno chiuso l'accordo con la Feralpisalò: l'operazione andrà in porto con la formula del prestito. Un rinforzo importante per la formazione di Silvio Baldini, a caccia della promozione diretta nel girone B di Serie C.