L'Hellas Verona è ancora a caccia del suo bomber per la prossima stagione. Gli scaligeri dovranno fare diverse operazioni in entrata: l'obiettivo numero uno, riporta Sky Sport, è Diego Falcinelli, alla ricerca della giusta occasione per rilanciarsi dopo qualche annata deludente. Sul giocatore del Bologna, però, c'è anche il Brescia.