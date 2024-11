Tra gli uomini più in formi attualmente alla Lazio, Pedro non è banale nemmeno con la stampa. Intervistato da Il Messaggero, l'ex Barcellona ha tirato una staffilata alla Roma, club che ha lasciato nel 2021 per unirsi ai biancocelesti. Parole che già stanno facendo rumore nella Capitale: "I giallorossi sono il passato, anzi hanno preso la miglior decisione all'epoca e li ringrazio di avermi ceduto alla prima squadra della Capitale ovvero la Lazio".