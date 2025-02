Pavoletti: "Lasciare il Cagliari? Una volta ci ho pensato"

Leonardo Pavoletti, intervistato da Radio Serie A, ha parlato della possibilità passata di poter lasciare il Cagliari: "C’è stata solo una piccola parentesi che mi ha fatto pensare di andare via tornato dal secondo infortunio. Mi ritrovai fuori come terzo attaccante, e avevo bisogno dopo un anno fermo di dimostrare di nuovo che potevo farcela. Per spazi e per gerarchie ormai createsi non riuscivo a giocare e quindi iniziai a pensare in una finestra di mercato di gennaio di quattro anni fa di cambiare squadra, ma solo per dimostrare che potevo ancora giocare in Serie A o in Serie B. Era anche un'analisi che volevo farmi io, però lo potevo fare solo scendendo in campo, dimostrando a me stesso e agli altri. Le cose cambiarono perché cambiammo allenatore che mi mise al centro del progetto, feci qualche gol, delle buone prestazioni e ci fu il lieto fine. Da lì ci sono stati di nuovo alti e bassi però sono sempre stato cosciente di non voler andare via".