Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha chiarito la situazione relativa a Mario Mandzukic, non convocato a Firenze: "L'anno scorso non c'erano primi e ultimi, neanche quest'anno. Ci sono opportunità di mercato che si presentano. Mandzukic è un grande campione e lo ringraziamo per quanto fatto con noi. C'è una possibilità, verso il Qatar. Insieme al giocatore, all'allenatore e alla società abbiamo deciso che non dovesse partecipare a questa trasferta. Siamo un club, ci sono persone che lavorano. Tutti insieme prendiamo decisioni. Quelle riguardanti il mercato sono più ristrette a me e a Nedved. Ogni anno abbiamo sempre lavorato per migliorare noi stessi. Pensiamo di esserci riusciti".