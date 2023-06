Otto stagioni e 150 gol: Dzeko lascia l'Italia e va al Fenerbahce

UFFICIALE

Il club turco ha annunciato l'arrivo dell'attaccante bosniaco

© sportmediaset Edin Dzeko saluta l'Italia, la Serie A e l'Inter e si prepara alla sua nuova avventura in Turchia. Il passaggio al Fenerbahce è cosa fatta: l'attaccante bosniaco ha trovato l'accordo con il club di Istanbul, la firma dopo le visite mediche. Ad annunciare l'arrivo dell'ormai ex nerazzurro è stato lo stesso Fener: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento. Successivamente verrà presentato al nostro pubblico".

Dzeko, 37 anni compiuti lo scorso 17 marzo, lascia l'Italia dopo sei stagioni alla Roma e due all'Inter: 260 apparizioni in maglia giallorossa e 119 gol, 101 match e 31 reti con quella nerazzurra. A Milano ha vinto 4 trofei, due Coppe Italia e due Supercoppe. Prima punta, trequartista, regista avanzato: Edin è stato capace di fare tutto, tecnicamente superiore alla media, tatticamente di rara intelligenza. Senso del gol, visione di gioco, esperienza, fisico: giocatore sopraffino che ha scelto ora il campionato turco per chiudere probabilmente la carriera, ma ora come ora a Istanbul sbarca un attaccante ancora capace di grandi cose e ben lontano dal pensionamento.