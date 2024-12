Dopo aver concluso un contratto faraonico in Cina, Oscar potrebbe tornare in Brasile. Fra coloro che stanno pensando a lui c'è il Sao Paulo che, come spiegato in conferenza stampa dal suo allenatore Luis Zubeldia, l'avrebbe già contattato: "Abbiamo parlato con Oscar e un altro giocatore. Ci sono questioni che dobbiamo negoziare, ma abbiamo già parlato con due giocatori che ritengo importanti per la squadra".