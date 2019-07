Al Milan potrebbe essere molto utile, all'Inter forse un po' meno: Oscar, ex trequartista del Chelsea ora allo Shanghai Sipg, si offre ai due club di Serie A e intervistato dal portale passioneinter.com ammette di aver avuto contatti con entrambi. "In queste settimane- spiega - ho parlato con le due società di Milano, non posso entrare nei dettagli però una cosa posso dirla: voglio giocare in Italia".