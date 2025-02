Okafor, scatto Napoli: pronto un prestito oneroso con diritto di riscatto

Tornato alla base dopo la fallita cessione al Lipsia ma sempre con la valigia pronta, Noah Okafor potrebbe sta diventando il nome più gettonato di questa ultima giornata di mercato. Sullo svizzero avevano chiesto informazioni al Milan, per diversi motivi, sia l'Atalanta, alle prese con la sostituzione di Scamacca (ma i bergamaschi sembrano decisi a fare un tentativo per Lucca con l'Udinese), sia il Napoli che, in difficoltà nella rincorsa a Saint Maximin, ha virato con decisione sull'attaccante svizzero.



Proprio gli azzurri hanno prima bloccato il giocatore in via precauzionale, quindi hanno spinto sull'acceleratore per evitare l'inserimento di altri club. L'affare sembra destinato ad andare in porto con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto a 25 milioni. Un'offerta che sembrerebbe poter accontentare tutti: il Milan che ha bisogno di spazio nelle liste e lo stesso Okafor, che gradirebbe la destinazione.



Intanto, stando a Matteo Moretto, il Marsiglia starebbe facendo un tentativo per Bennacer. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma non è ancora chiaro se il giocatore accetterebbe la destinazione. Per sostituirlo i rossoneri potrebbero virare su Fagioli, in uscita dalla Juve.