Niente Barcellona per Neymar: "Non è il momento di pensare a lui"

Non ci sarà il Barcellona nel futuro di Neymar. A esserne sicuro è il direttore sportivo dei blaugrana Deco che ha respinto le voci che volevano il brasiliano nuovamente in Catalogna: "Neymar è stato un fenomeno che è passato di qui, ha fatto quello che ha fatto, ha vinto quello che ha vinto. A volte queste storie non si ripetono o possono ripetersi, non si sa mai, ma penso che questo non sia il momento per il Barcellona di pensare a Neymar o per lui di pensare a questo ritorno".