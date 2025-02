Dopo essere saltata la trattativa col Milan, che ha virato su Gimenez e Joao Felix, sembra finita anche la possibilità che Marcus Rashford finisca al Barcellona come avrebbe desiderato. Nessun passo avanti con i blaugrana, per l'attaccante inglese in uscita dal Manchester United si apre la possibilità Aston Villa, caldeggiato da Unai Emery.