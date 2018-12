Neymar fa gli occhi dolci alla Premier League: "I campioni prima o poi devono giocare lì"

06/12/2018

Fra una partita alla PlayStation e un'altra, Neymar trova il tempo anche per gestire il suo canale Youtube: "Rispondimi sinceramente! Credi che un giorno giocherai in Premier League? " chiede Mendy , terzino del Manchester City. La risposta di Neymar lascia aperto ogni scenario: "È uno dei migliori campionati del mondo, credo che ogni grande giocatore , prima o poi, debba andare a confrontarsi in un campionato come la Premier ."

Quella di Mendy non è l'unica domanda di mercato, Beckham sonda l'interesse di O Ney per la sua squadra di Miami: "Quando hai finito di giocare in Europa, vieni a Miami!". "È fatta! Giocherò in MLS" scherza Neymar.



Gabriel Jesus e Suarez abbassano i toni: il primo lo sfida a Fifa e il secondo lo prende in giro per i capelli, ma Neymar, in perfetta versione showman, accetta la proposta dell'attaccante del City e risponde all'uruguagio chiamandolo "Gordo". Il fantasista del PSG non riesce proprio a non far parlare di sè, sia sul campo che fuori.