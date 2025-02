Saint Maximin aspetta il Napoli: operazione a incastro, si va avanti. Comuzzo, è muro viola

"Saint Maximin? È una cosa un po' complicata, ci stiamo lavorando", ha ammesso il ds del Napoli Giovanni Manna prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma. "Vediamo quello che succede", ha aggiunto. Per la dirigenza azzurra è una corsa contro il tempo per cercare di regalare ad Antonio Conte il sostituto di Kvaratskhelia prima del gong che sancisce la chiusura della sessione invernale del mercato. Il nome designato per il dopo Kvara è quello e il Napoli farà il possibile fino all'ultimo secondo per arrivare all'esterno francese classe 1997 di proprietà dell'Al-Ahli che gioca in prestito al Fenerbahce. Ed è proprio la 'doppia' trattativa a complicare l'operazione: prima il sorgere di problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli poi la richiesta da parte dei turchi di un indennizzo per lasciar partire un giocatore cui ha già pagato sei mesi di stipendio. Dal canto suo Saint Maximin vive già da separato in casa: Josè Mourinho non l'ha convocato per la gara di domenica in campionato contro il Rizespor, ha già salutato i compagni e si allena da solo in attesa di notizie da Napoli. Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha due alternative per evitare di restare a mani vuote se Saint Maximin saltasse: Jeremie Boga dal Nizza (ma le condizioni fisiche non convincono) il belga Francis Amuzu dell'Anderlecht. Ma nelle ultime ore si è fatto anche il nome dell'attaccante del Milan Noah Okafor come soluzione last-minute.