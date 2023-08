Osimhen-Napoli, c'è distanza sulla clausola rescissoria: ballano 50 milioni

NAPOLI

Si continua a trattare per ufficializzare il rinnovo. Intanto il no all'Arabia Saudita è comune

Napoli, poker all'Hatayspor in amichevole





































1 di 20 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A piccoli passi si avvicina il rinnovo di Victor Osimhen col Napoli. Se la quadra riguardo il nuovo ingaggio della punta e la durata dell'accordo è stata trovata, il discorso è ben diverso sul fronte clausola rescissoria. Il nigeriano vuole lasciarsi una possibile via di fuga, e qui nasce l'inghippo: la distanza tra la cifra pretesa da De Laurentiis e quella voluta dall'entourage dell'ex Lille è ancora ampia. Sullo sfondo inoltre, resta sempre l'Arabia Saudita con le sue maxi-proposte.

Dicevamo della clausola rescissoria e della richiesta del Napoli: i partenopei vogliono fissarla a quota 160 mln. Osimhen invece preferirebbe tenersi più basso, intorno a quota 110. Nei prossimi giorni, scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Calenda, agente dell'attaccante, torneranno a vedersi: si cercherà di trovare un punto di incontro, magari a metà strada. Intanto non ci sono dubbi sulle cifre del prolungamento: nuovo contratto fino al 2027 e stipendio da 7 milioni di euro a stagione.

Osimhen assicurano, sta vivendo con massima serenità questo periodo: le sue volontà sono chiare. Preferisce restare nel calcio che conta, non sposare i progetti sauditi. Che pure ci han provato con l'Al-Hilal: sul piatto 140 milioni per il cartellino e la bellezza di 60 milioni di euro per tre anni come ingaggio. L'ipotesi di ritrovare l'ex compagno Koulibaly non alletta particolarmente Osi: preferisce confrontarsi ancora con i grandi palcoscenici, dimostrando di poter affermarsi a livelli alti con continuità. Magari regalando un secondo scudetto di fila al suo popolo.