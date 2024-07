Napoli, primo rinforzo in difesa: arriva lo svincolato Spinazzola, è ufficiale 

© Twitter Napoli

Leonardo Spinazzola è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo aver salutato la Roma al termine del contratto, l'esterno italiano riparte da Napoli club con il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Ad annunciare il colpo sono stati sia il Napoli che il presidente De Laurentiis, con il consueto post pubblicato su X. Si tratta del secondo acquisto in difesa per il club partenopeo dopo Rafa Marin, per il qualche manca ancora l'ufficialità.