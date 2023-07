Napoli, Osimhen a Dimaro col suo agente: incontro con AdL per il rinnovo

MANOVRE AZZURRE

L'attaccante è arrivato in Trentino col sua agente, poi il colloquio col presidente per parlare del rinnovo

Victor Osimhen ha raggiunto il Napoli in ritiro a Dimaro, in Trentino, per prendere parte ai primi allenamenti in vista della prossima stagione. Le parole del tecnico Rudi Garcia, che aveva svelato dell'arrivo in giornata del nigeriano, sono state dunque confermate, ma per allontanare i fantasmi del mercato bisognerà attendere ancora un po'. Il bomber, infatti, è giunto in ritiro col suo agente Roberto Calenda col quale ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo contrattuale che lo blinderebbe al Napoli.

Il contratto del nigeriano non è prossimo alla scadenza, anzi la data del 2025 sembra lontana e mantiene tranquille le parti. Ma dopo la valutazione monstre di 200 milioni fatta da ADL per la sua punta, Osimhen e il suo agente vogliono vederci chiaro e ragionare su un prossimo adeguamento del contratto, sia in termini di durata sia, soprattutto economici. Perché l'offerta di 6,5 milioni di ingaggio più bonus - a fronte degli attuali 4,5 percepiti - al momento non sembra proprio in linea con la valutazione del giocatore fatta dal patron.

A Dimaro, dunque, è andato in scena l'incontro per il futuro del capocannoniere dell'ultimo campionato, con Osimhen interessato non solo al proprio ingaggio, ma anche alla competitività della squadra. In poche parole il bomber e il suo agente avrebbero chiesto al patron anche come verranno sostituiti i compagni partiti e in partenza, per avere la certezza di continuare l'avventura in azzurro con l'obiettivo di vincere ancora. Una chiacchierata di circa un'ora e mezza per fare chiarezza sulla situazione, ma su cui il procuratore non ha fornito dettagli precisi lasciando il ritiro.