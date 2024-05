Napoli, le condizioni di Conte: vuole Lukaku e Oriali come team manager

INDIZI AZZURRI

Sempre più vicino al club azzurro, il tecnico avrebbe avuto una call col ds Manna e avrebbe fatto richieste precise

© Getty Images In casa Napoli si scalda la pista Antonio Conte. Stando a Tuttosport, della trattativa se ne starebbe occupando il duo Manna-Chiavelli, col neo ds impegnato a raccogliere le indicazioni del tecnico. Nel dettaglio, secondo quanto riporta Il Mattino, l'ex ct dell'Italia avrebbe già avanzato almeno due richieste precise. Una di campo, l'altra organizzativa. Con Osimhen in partenza, per l'attacco Conte avrebbe chiesto bomber Lukaku, mentre a livello dirigenziale avrebbe indicato il suo fedelissimo Lele Oriali per il ruolo di team manager al posto di Giuseppe Santoro.

In attesa di chiudere la trattativa con De Laurentiis sull'ingaggio, dunque, Conte starebbe cercando di creare le giuste condizioni per impostare al meglio il lavoro. Al netto di altre indicazioni per il mercato che dovrebbero arrivare in una seconda fase, l'ex allenatore del Tottenham avrebbe chiarito subito a Manna la necessità di partire da due certezze: Lukaku e Oriali. Due punti fermi attorno a cui costruire il progetto tecnico e organizzativo.

Per quanto riguarda BigRom, il cui futuro a Roma è ancora tutto da scrivere col rientro al Chelsea dopo il prestito, Conte non ha dubbi e avrebbe chiesto garanzie precise a Manna per avere subito il belga a disposizione. Stesso discorso per Oriali, che il tecnico vorrebbe ancora al suo fianco in questa nuova avventura come già accaduto all'Inter e in Nazionale. Indizi precisi che sembrano svelare la voglia dell'ex ct azzurro di provare a raggiungere sul serio l'intesa con De Laurentiis e sedersi sulla panchina del Napoli per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.