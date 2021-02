Napoli, l’agente di Jorginho apre al ritorno: “Se torna Sarri, può farlo anche lui”

L'INTERVISTA

Jorge Santos, procuratore del centrocampista del Chelsea, è stato molto chiaro: "Con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia"

In casa Napoli sono giorni difficili e lo sono in particolare per Gennaro Gattuso, che dopo aver detto addio alla Coppa Italia eliminato nel doppio confronto dall’Atalanta arriva in piena emergenza alla partita contro la Juventus che potrebbe risultare decisiva per il suo futuro sulla panchina azzurra. Il rinnovo non è mai stato firmato, il rapporto con il presidente De Laurentiis è ai minimi storici e negli ultimi giorni sono circolate diverse voci secondo cui il numero dei partenopei stava valutando il ritorno di ex come Rafa Benitez, Walter Mazzarri e addirittura Maurizio Sarri, con cui di certo non si era lasciato nel migliore dei modi. Getty Images

A fare il nome dell’ex tecnico della Juve è stato, in particolare, Jorge Santos, agente del centrocampista del Chelsea ed ex Napoli Jorginho, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato: “Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla – ha detto - Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla, mai dire mai.”

“Jorginho sta facendo bene al Chelsea, si trova bene a Londra, con il nuovo allenatore Tuchel si è integrato bene e ha ancora due anni di contratto – ha aggiunto ancora Santos, che però poi ha ammesso - È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.

