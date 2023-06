Napoli, weekend decisivo per il futuro di Osimhen

MANOVRE AZZURRE

In programma un incontro tra De Laurentiis e l’agente del nigeriano, si parlerà di rinnovo ma anche del possibile addio

180 milioni di euro, questa la super-richiesta che secondo il quotidiano francese Le Parisien, il presidente De Laurentiis avrebbe fatto al Paris Saint Germain, uno dei club iscritti alla corsa all'oro di Napoli. Victor Osimhen, il top player della squadra fresca campione d'Italia attualmente in vacanza in Nigeria, l'uomo da cui possibilmente ripartire per alzare l'asticella delle ambizioni azzurre, anche se l'estate sul fronte degli assalti delle big d'Europa si annuncia caldissima.

Vedi anche napoli Kim prepara l'addio: via da Instagram i riferimenti al Napoli In Inghilterra, in Germania, in Francia, molti attendono i prossimi sviluppi dei dialoghi tra l'entourage di Osimhen e il Napoli, nella persona del numero uno De Laurentiis. I 180 milioni chiesti al Psg sembrano fuori budget persino per un club tanto ricco, che si è visto respingere un'offerta di 130.

Di certo il prezzo del capocannoniere dello scudetto non può essere inferiore a 150-160 milioni, "Osimhen resta ma se arrivasse un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli, allora venderemmo" ha detto AdL.

Barriera al momento valicabile per pochi, il Manchester United pare abbia frenato, e comunque De Laurentiis sta lavorando alla proposta di rinnovo per convincere il giocatore a sposare ancora il progetto Napoli oltre l'attuale contratto a scadenza 2025.

Appuntamento con l'agente Calenda fissato per il fine settimana, Osimhen al momento guadagna intorno ai 4 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe spingersi fino a 6, l’attaccante è disposto ad ascoltare la proposta ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo. Un'attesa trascorsa nell'amata Nigeria, tra beneficenza, visite alla sua scuola elementare e agli amici.

Aspettando un weekend che si annuncia decisivo.

