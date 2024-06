Napoli, il primo colpo per Conte può essere Wesley Gassova

MERCATO

L'attaccante classe 2005 del Corinthians piace molto al club azzurro e potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Kvara

Il Napoli studia il colpo Wesley Gassova, talentino brasiliano del Corinthians. Attaccante esterno classe 2005, ottime doti fisiche, in questa stagione 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil. Il club del Presidente De Laurentiis ha inviato negli ultimi tempi emissari per visionarlo più da vicino, per testarne le qualità, per conoscere il calciatore e la sua famiglia. Wesley piace, relazioni tecniche positive. Al momento è un'idea nel caso dovesse partire Kvaratskhelia, anche se Antonio Conte nel giorno della sua presentazione è stato categorico, allontanando ogni possibilità di una separazione tra il georgiano e il club.

Ma Wesley potrebbe diventare qualcosa di più, i talent scout del Napoli hanno buon fiuto per quei calciatori in erba, di talento e dal costo accessibile. Del resto la valutazione di Wesley rientra nei parametri finanziari del Napoli, anche se nel contratto che lega il brasiliano al Corinthians sino al 2027 sembrerebbe ci sia una clausola per l'Europa di 10 milioni. Wesley piace in Inghilterra e al Porto, ma anche il Napoli studia il colpo.

