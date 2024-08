Napoli, due i nodi da sciogliere col Chelsea per Lukaku. Spunta Schouten 

MANOVRE AZZURRE

Presto nuovi contatti con i Blues: Conte aspetta pure rinforzi a centrocampo

© Getty Images L'accordo ancora non c'è, ma Napoli e Chelsea non sono così distanti per Lukaku. Molto presto i due club torneranno a incontrarsi e sulla valutazione del cartellino ormai ci siamo: poco più di 30 milioni di euro. Nel summit andato in scena ieri a Londra invece, si sono evidenziate diversità di vedute su formula dell'affare e modalità di pagamento. Questioni non banali ma nemmeno insuperabili. E intanto per il centrocampo, con Gilmour praticamente in pugno, ecco spuntare una vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Bologna Schouten.

Il Chelsea vuole vendere Lukaku a titolo definitivo, lo sappiamo. Incassando tutto e subito. I londinesi quindi, non sono rimasti estasiati dal pagamento in tre tranche proposto dal ds azzurro Manna come rivelato da Il Mattino: 7 milioni di euro per il prestito oneroso, 12 mln per il riscatto obbligatorio nel 2025 e altri 12 mln nel 2026. I dialoghi però proseguono con Big Rom che spinge per raggiungere al più presto Antonio Conte.

Intanto a centrocampo continuano a spuntare alternative all'obiettivo principale del Napoli, ossia McTominay. Dopo Amrabat è il turno di Schouten, ex Bologna e adesso in forza al Psv. Per lui De Laurentiis sarebbe pronto a mettere anche sul piatto 20 milioni di euro, ma gli olandesi ne chiedono almeno 30.