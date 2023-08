Napoli, chi arriva e chi va: per Lindstrom visite e firma, Lozano al Psv

MOSSE AZZURRE

Per l'esterno danese contratto di 5 anni, il messicano saluta e va in Olanda

© Getty Images Per Jesper Lindstrom al Napoli manca soltanto l'ufficialità. Il countdown per il tweet del presidente De Laurentiis che darà il benvenuto al nuovo arrivato in casa azzurra è già iniziato. L'esterno danese (ma anche trequartista), arrivato a Roma nel pomeriggio di lunedì, in mattinata ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Ora la firma del contratto di cinque anni a circa due milioni a stagione poi raggiungerà i compagni e il tecnico Rudi Garcia nel ritiro di Castelvolturno. Il giocatore arriva dall'Eintracht Francoforte, con cui nel 2022 ha conquistato l'Europa League e che riceverà dal Napoli 25 milioni di euro.

A fargli spazio sarà Hirving Lozano, che saluta il Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani dovrebbe essere a Eindhoven per le visite mediche con il Psv. Il club olandese verserà nelle casse degli azzurri una cifra di circa 15 milioni più bonus.