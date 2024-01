Napoli, altri due rinforzi: in arrivo Dendoncker, stretta per Perez

MANOVRE AZZURRE

Il centrocampista belga dell'Aston Villa mercoledì potrebbe sostenere già le visite mediche, per il difensore argentino AdL e Pozzo avrebbero raggiunto l'intesa

© Getty Images Dopo la finale di Supercoppa contro l'Inter a Riad, Aurelio De Laurentiis aveva annunciato altri due rinforzi in arrivo per il Napoli. E a breve la promessa dovrebbe essere mantenuta. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, il club azzurro starebbero infatti chiudendo per il trasferimento di Leander Dendoncker, centrocampista 28enne dell'Aston Villa. Un colpo a sorpresa, a cui a Castel Volturno han lavorato sottotraccia per puntellare il centrocampo. L'operazione dovrebbe essere completata sulla base di un prestito con diritto riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro e il giocatore già mercoledì potrebbe essere a Napoli per sostenere le visite mediche e poi mettere tutto nero su bianco.

Ma Dendoncker non è l'unico nome caldo all'ombra del Vesuvio. Per rinforzare il reparto arretrato, infatti, i Campioni d'Italia in carica hanno deciso infatti di stringere i tempi per Nehuen Perez. L'argentino resta la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri e ora sembra arrivato il momento di dare l'accelerata definitiva alla trattativa con l'Udinese.

Per provare a sbloccare la situazione e raggiungere un'intesa sulla valutazione del cartellino del difensore, Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito direttamente Gino Pozzo. E dalla telefonata tra i due patron sarebbero arrivati segnali positivi sulla possibile chiusura dell'operazione a 16-17 milioni di euro più bonus. Tra il giocatore e il Napoli, del resto, l'intesa c'è già da tempo. E per il trasferimento del centrale in azzurro ormai potrebbe essere solo questione di giorni.