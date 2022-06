Kvaratskhelia: "Al Napoli per Spalletti". L'agente: "Un anno fa era della Juve"

L'EREDE DI INSIGNE

L'esterno georgiano: "Mi sento pronto per un salto così grande"

In uno speciale realizzato su YouTube da Nobel Arustamyan, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato della trattativa che lo ha portato al Napoli: "Ho parlato con l’allenatore, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho sentito il desiderio di farlo con lui. Dopo quel confronto ho deciso di trasferirmi al Napoli. Mi ha spiegato come funziona la Serie A e mi sento pronto per un salto così grande". Nel corso della stessa intervista il suo agente, Mamuka Jugeli, ha svelato un incredibile retroscena di mercato: “Avevamo un accordo preliminare con la Juventus quando c’era Paratici, ma poi Fabio è andato al Tottenham. Se non avesse cambiato squadra, Khvicha sarebbe dei bianconeri. Anche il Milan aveva chiesto informazioni, ma il Napoli si è mosso più concretamente. Abbiamo avuto offerte anche dall’Inghilterra, soltanto in prestito però e a noi non interessavano”. © Getty Images

Sul suo numero di maglia, una sola certezza. "Non so se indosserò il numero 77 o il 18, di certo so che la 10 non si tocca perché è solo di Maradona. Mi piacerebbe giocare con Koulibaly, è un grande calciatore. Ho parlato anche con Kaladze e Miranchuk, mi hanno detto di lavorare duramente perché altrimenti non si raggiungono gli obiettivi”.

Il fantasista georgiano, dal 2019 al 2022 ai russi del Rubin Kazan, ha parlato dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. “Quando è iniziato il conflitto, ho avuto paura per la mia famiglia. Mi sono confrontato con i compagni, mi hanno consigliato di scegliere il meglio per me - ha spiegato il fantasista georgiano -. La vita è la cosa più importante e non potevo restare ancora in Russia, ma ho onorato la maglia del Rubin fino alla fine perché hanno fatto tanto per me. Dopo l’addio, mentre ero in nazionale il mio agente mi ha informato delle offerte che erano arrivate. Non è stato facile scegliere la squadra migliore per me, a volte anche le più forti non sono quelle giuste per il proprio futuro”.

Abile nel dribbling e dotato di una grande accelerazione, Kvaratskhelia avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Lorenzo Insigne. A marzo ha rescisso il suo contratto con il Rubin a causa di presunte critiche e minacce indirizzate a lui e alla famiglia ed è tornato in patria per difendere i colori della Dinamo Batumi. Ad aprile, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ne ha annunciato l'ingaggio. Il suo arrivo a Napoli è previsto la prossima settimana per il raduno precampionato.

Vedi anche napoli Napoli, Giuntoli: "Kvaratskhelia è esattamente ciò che cerchiamo, in attacco siamo a posto"