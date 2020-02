Koulibaly compra casa a Parigi: futuro al Paris Saint Germain?

IL PSG SOGNA

L'estate del Napoli sarà rovente sotto il profilo del calciomercato. La rivoluzione, iniziata già a gennaio con gli acquisti di Demme, Lobotka e Politano, proseguirà a giugno e Kalidou Koulibaly potrebbe essere uno dei nomi coinvolti. Il difensore franco-senegalese ritorna prepotentemente nel mirino del Paris Saint Germain visto che ha appena comprato una villa a Parigi di circa 220 metri quadrati del valore di 4 milioni di euro.

La notizia dell'investimento immobiliare, riportata da Le Parisien, è corredata dalla strategia che il club parigino ha disegnato per Koulibaly. Il difensore dovrebbe diventare l'erede di Thiago Silva, in scadenza di contratto a fine stagione, e per il quale non ci sono trattative per il rinnovo (tanto che il Milan sta facendo un pensierino per un ritorno in rossonero).

Il Napoli valuta il giocatore 75 milioni di euro e spera in un'asta, visto che nei mesi scorsi anche il Manchester City aveva chiesto informazioni. Al momento però gli inglesi sono alle prese con il ricorso per l'esclusione dalle competizioni europee che, se confermata, dovrebbe far rivedere al ribasso i piani futuri del club.