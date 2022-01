Il Toronto ‘annuncia’ Insigne: su Twitter la definizione Treccani di "tiraggiro"

SU TWITTER

In attesa dell’annuncio ufficiale previsto per le 15, il club ha pubblicato un video col marchio di fabbrica del capitano del Napoli

Lorenzo Insigne giocherà gli ultimi mesi con la maglia del Napoli e dal primo luglio si trasferirà in Canada e diventerà un giocatore del Toronto (contratto fino al 2027 da otto milioni di euro netti più bonus a stagione). Il club di Mls annuncerà ufficialmente l’ingaggio del capitano azzurro oggi alle 15, ma ha già anticipato l’annuncio sui propri canali social, pubblicando su Twitter un video con il gol segnato da Insigne contro il Belgio a Euro 2020 con il suo classico "tiraggir", che, proprio dopo l'Europeo, la Treccani ha inserito come neologismo.

Il Toronto ha voluto dedicare al campione napoletano il 'friday's word of the day': "​tiraggiro s. m. (fam.) - Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir".

Vedi anche napoli Insigne ha firmato: a Toronto da luglio, l'annuncio l'8 gennaio