Il Napoli prova a chiudere anche il colpo Juanlu Sanchez: affare da 18 milioni

I partenopei sono pronti a presentare l'ultima offerta: nessuna percentuale sulla futura rivendita
In attesa di trovare il sostituto di Lukaku e ufficializzato Gutierrez, il Napoli vorrebbe chiudere un altro colpo di mercato in difesa. Il direttore sportivo partenopeo Manna infatti proverà a chiudere l'acquisto di Juanlu Sanchez, 22enne centrale del Siviglia già accostato al Napoli nelle scorse settimane e rientrato di prepotenza nei piani di Antonio Conte.
Già nella giornata di ieri erano stati registrati passi avanti per l'intesa con il club andaluso ma restano ancora alcuni dettagli da perfezionare. L'idea è di chiudere la trattativa a 18 milioni di euro, bonus inclusi e senza percentuale sulla futura rivendita. Nelle prossime ore il Napoli dovrebbe presentare agli spagnoli la proposta finale per poi aspettare il sì definitivo da parte di Siviglia e giocatore.
Poi, sarà caccia sfrenata verso l'attaccante, con Hojlund e Vlahovic in cima alla lista di Manna e Conte, Zirkzee sullo sfondo (anche se il Manchester United al momento non ha alcuna intenzione di cederlo) e altre suggestioni come alternative di peso: Jackson del Chelsea, Mitrovic dell'Al Hilal e Pinamonti del Sassuolo. Il mercato partenopeo è in fermento.
Commenti (0)