Il Napoli piazza il primo colpo: in chiusura l'acquisto di Rafa Marin

MANOVRE AZZURRE

Il difensore del Real Madrid è a un passo dal vestire la maglia azzurra: trovata anche l'intesa sulla formula, siamo ai dettagli

Il Napoli piazza il primo colpo sul mercato. Nelle ultime ore, il club del presidente De Laurentiis e il Real Madrid hanno intensificato i contatti per formalizzare il trasferimento di Rafa Marin alla corte di Antonio Conte. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 giugno, è prevista la chiusura dell'affare: Marin si trasferirà in azzurro a titolo definitivo per un costo che si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Il club di Florentino Perez, però, ha mantenuto il diritto di recompra.

In attesa di formalizzare la prima operazione di mercato, il Napoli continua a guardarsi attorno per rinforzare la propria difesa, reparto che nell'ultima stagione ha mostrato evidenti lacune. Il nuovo ds azzurro Giovanni Manna continua a seguire due piste che restano molto calde in ottica Napoli: la prima porta al centrale del Torino Alessandro Buongiorno, che costa circa 35 milioni di euro, mentre la seconda a Mario Hermoso, che a breve si svincolerà dall'Ateletico Madrid a parametro zero. Due innesti che potrebbero aiutare la squadra di Conte.

Vedi anche euro 2024 Napoli, Kvaratskhelia: "Io penso solo alla Georgia, il mio futuro dopo gli Europei"

Nel frattempo, però, il Napoli è anche alle prese con le situazioni spigolose di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Dai ritiri della rispettive nazionali, entrambi i giocatori hanno dichiarato che prenderanno una decisione sul proprio futuro al termine dell'Europeo. Parole che fanno tremare il Napoli, che però resta fermamente convinto sulla proprie idee: entrambi sono incedibili.