Napoli-Osimhen, il dg del Lille: "Trattativa in fase finale"

IL COLPO

Victor Osimhen sta per diventare un giocatore del Napoli. La conferma arriva direttamente dal dg del Lille. "Siamo nell'ultima fase - ha detto Marc Ingla, secondo quanto riporta L'Equipe - Il giocatore ha fatto la sua scelta, è un rimpianto vederlo partire, ma dobbiamo essere consapevoli della situazione del mercato". "Per lui e la sua famiglia, questa può essere un'opportunità eccezionale", ha aggiunto il dirigente, confermando la trattativa agli sgoccioli col club di De Laurentiis.

"Non possiamo non valutare quel è il nostro modello economico. Dati i parametri del nostro club non dobbiamo solo considerare l'importo del trasferimento (il Lille ha chiesto 81 milioni al Napoli che però punta ai 60 tra parte fissa e bonus, ndr) ma anche lo stipendio offerto al giocatore - ha aggiunto il manager catalano -. Noi non siamo una destinazione finale. Da noi i giocatori crescono, usano il loro talento, ma costruiamo anche le basi per le loro carriere future". "È la vita di un club e del mercato", ha concluso Ingla. A Napoli è iniziato il countdown per l'annuncio di Osimhen.