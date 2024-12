Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli continua il casting per la difesa in vista del mercato di gennaio. Il club partenopeo si sarebbe messo sulle tracce di Ardian Ismajli che ha un'intesa di massima con il club di Aurelio De Laurentiis già per giugno, ma che potrebbe anticipare l'approdo in inverno come riportato da Il Mattino. Discorso diverso per Danilo per il quale il Napoli aspetta le eventuali mosse della Juventus.