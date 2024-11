Pio Esposito, grande protagonista con lo Spezia in questa prima parte di stagione, è finito nei radar del Napoli. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter sono scesi direttamente in campo il presidente De Laurentiis e il ds Manna che hanno avviato i primi contatti con l’agente Mario Giuffredi. Lo riporta TuttoMercatoWeb.