Sembra sempre più caldo l'asse Napoli-Firenze in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club partenopeo starebbe lavorando per una serie di scambi con la Fiorentina che coinvolgerebbero da una parte Cristiano Biraghi, in uscita dal club toscano, e Lucas Martinez Quarta; mentre sul fronte opposto potrebbero cambiare maglia Leonardo Spinazzola e Michael Folorunsho.