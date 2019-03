NAPOLI, ADL: "INSIGNE? LASCIATELO LIBERO DI ESPRIMERSI"

12/03/2019

Interccettato dai microfoni di Sky, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha brevemente parlato del match di giovedì contro il Salisburgo (ritorno degli ottavi di finale di Europa League, all''andata è finita 3-0 per gli azzurri) così come delle parole sibilline di Lorenzo Insignesul suo futuro prossimo: "Sarà una gara complicata a Salisburgo, bella complicata" ha dichiarato De Laurentiis. "L'amarezza di Insigne? Non vanno interpretate le sue parole: èil problema di essere persone pubbliche, in Italia... Lasciate ai calciatori la capacità democratica di esprimersi..."