Il Monza prosegue la sua corsa verso la salvezza e per gennaio ha deciso di affidarsi a Cesare Casadei. Il giovane talento del Chelsea potrebbe tornare in Italia con la formula del prestito secco come riportato da La Gazzetta dello Sport. Una trattativa che sembra esser più vicina alla chiusura visto anche il poco spazio che sta trovando Casadei in Inghilterra.